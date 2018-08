Vater und Sohn versuchen Waldbrand zu entkommen

Justin Bilton und sein 70-jähriger Vater waren am 11. August als Rucksacktouristen in Wyoming und Montana unterwegs, als dort das sogenannte How Ridge Fire ausbrach. Innerhalb weniger Stunden breiteten sich die Flammen kilometerweit aus. Um jedoch aus dem Nationalpark flüchten zu können, mussten die beiden erst einmal zu ihrem geparkten Auto zurückwandern. Als sie bei dem Wagen ankamen, waren sie bereits von den Flammen umzingelt.