Dem US-Präsidenten steht das Wasser bis zum Hals

Amtsenthebung steht im Raum

In Washington ist eine Neuschöpfung das Wort der Woche - das I-Wort. I für Impeachment, auf Deutsch Amtsenthebung. Wenige wollen es in den Mund nehmen, aber viele haben es im Kopf. Das Schuldeingeständnis von Trumps Ex-Anwalt hat den Präsidenten der Vereinigten Staaten so stark ins Wanken gebracht wie noch nie in seinen bald 600 Amtstagen. Viele sprechen von der schlimmsten Woche der Präsidentschaft Trumps.