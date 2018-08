Scott Eastwood lässt sich beim Sex bewerten

Scott Eastwood ist sich sicher, dass er eine gute Note von seinen Verehrerinnen für seine Leistung im Bett bekommen würde. In einem Interview für seinen Podcast „Live Life Better with Scott Eastwood“ mit der Moderatorin Emily Morse meinte er: „Sex ist gesund, Leute. Schämt euch nicht. Jeder sollte Sex haben - mit sich selbst oder mit anderen. Ich habe viel Sex - ab welchem Punkt kann man sich selbst einen Experten nennen? Ich denke, ich bekomme normalerweise eine gute Bewertung. Ich bin jemand, der gerne gibt. Ich frage wirklich nach.“