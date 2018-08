Video: Der Terroristen-Nachwuchs in Tschetschenien

Die Attacken ereigneten sich am Montagvormittag in der tschetschenischen Hauptstadt Grosny sowie den Ortschaften Schali und Mesker-Jurt. In einem Fall habe ein Angreifer drei Polizisten mit dem Auto überfahren, die ihn stoppen wollten. Ein Attentäter habe sich in die Luft sprengen wollen, seine Bombe habe aber nicht gezündet. Die russischen Behörden bestätigten mittlerweile, dass es sich bei den Angreifern „um sehr junge Männer gehandelt habe“.