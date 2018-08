Wels will noch auf Rotlicht-Test aufspringen

Testregion könnte auf Wels ausgeweitet werden

Sein Parteikollege und Vizebürgermeister aus Wels, Gerhard Kroiß, hätte auch gerne am „Kuchen“ mitgenascht. Schon im März kündigte der Stadtvize an, sich an Linz anschließen zu wollen - nun schauen die Welser aber durch die Finger. „Ich habe gleich am Dienstag versucht, im Ministerium jemanden zu erreichen“, so Kroiß. Erst einen Tag später um die Mittagszeit erhielt er die Auskunft aus Wien, dass es durchaus nicht ausgeschlossen sei, dass Wels später noch zur Testregion hinzukommen kann.