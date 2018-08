Neues Angebot des ÖAMTC: E-Scooter zum Ausleihen

Der ÖAMTC setzt auf ein ganz neues Angebot in Graz: Per App „Easy Way“ kann man sich E-Scooter ausleihen. Vier Euro kostet die halbe Stunde - 0,10 Euro dann jede weitere Minute. Abholen und Abstellen kann man die Gefährte überall in Graz - die App zeigt, wo sich die E-Scooter gerade befinden.