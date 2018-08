EM-Qualifikation: Herber Dämpfer für Volleyballer

Das österreichische Volleyball-Nationalteam der Herren hat am Sonntag in der EM-Qualifikation einen schweren Dämpfer hinnehmen müssen. Nach dem Auftaktsieg gegen Kroatien bezog eine inkonstant aufspielende ÖVV-Equipe im zweiten Gruppenspiel gegen Albanien eine 2:3-Niederlage. Bereits am Mittwoch warten in Braga die noch makellosen Portugiesen.