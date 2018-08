Hotelzimmer sollen zu Luxuswohnungen werden

Seit der Eröffnung des Baumwipfelpfads in Gmunden Ende Juli ist auch die Seilbahn auf den Grünberg viel stärker frequentiert! Mehr als 2000 Fahrgäste wurden zuletzt pro Tag gezählt. Doch an der Talstation der Seilbahn ist das bekannte Hotel und Restaurant Steinmaurer seit rund eineinhalb Jahren geschlossen - und ein Einkehren im Gastgarten am Traunseeufer damit unmöglich. Eine Modernisierung des Gebäudes samt Anbau und Zimmervermietung haben die Eigentümer angekündigt - nun wird in Maklerkreisen gemunkelt, dass sich Linzer Immobilienentwickler das begehrte Haus am Ufer des Traunsees noch vor einem Baustart gekrallt hätten.