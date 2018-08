„Dead Living Zombies“ suchen „Far Cry 5“ heim

Was wäre ein Shooter ohne Zombies? „Call of Duty“ hat sie, und auch „Far Cry 5“ wird nun von ihnen heimgesucht: Am 28. August veröffentlicht Ubisoft mit „Dead Living Zombies“ die dritte Erweiterung für seinen Open-World-Shooter. Der DLC führt Spieler an der Seite des D-Movie-Regisseurs Guy Marvel in sieben unterschiedliche Film-Szenarien, in denen sie auf Dächern, auf Farmen und in Militärbasen gegen Horden von Untoten kämpfen.