Feuerteufel muss in Haft! „Ich war blaulichtgeil“

Wegen psychischer Probleme und weil er „blaulichtgeil“ war, steckte ein Einheimischer (28) im März in einem Mehrparteienhaus auf der Innsbrucker Hallerstraße eine Schilfmatte in Brand und entfachte eine Feuersbrunst. Am Donnerstag saß der zuvor unbescholtene Feuerteufel in Innsbruck vor Gericht und wurde verurteilt.