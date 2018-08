Kindergeld: Auch Merkel will jetzt Regeln ändern

EU-Kommission: Anpassung widerspricht Diskriminierungsverbot

Laut EU-Kommission widerspricht die zuletzt von Österreich vorgenommene Anpassung des Kindergeldes für im Ausland lebende Kinder an das dortige Kostenniveau (siehe auch Video unten) dem Diskriminierungsverbot. Merkel sagte nun, das Kindergeld orientiere sich auch am Kinderfreibetrag, der sich wiederum an den deutschen Lebenshaltungskosten orientiere. „Die sind natürlich in Bulgarien oder Rumänien deutlich geringer.“