Country-Legende Kenny Rogers wird 80

Wichtige Botschaften

Der 1938 im texanischen Houston als viertes von acht Kindern geborene Rogers kann nicht nur Country, auch wenn er in die US-Ruhmeshalle dieser Musikrichtung aufgenommen wurde. Zwischendurch spielte er auch Jazz, Rock, Pop und Folk, schrieb Bücher, arbeitete als Schauspieler, Fotograf - und spielte sogar mal professionell Tennis. „Ich habe erst mit 35 angefangen, dann wurde ich besessen und habe acht Stunden am Tag gespielt.“ Aber Kenneth „Kenny“ Rogers kehrte trotzdem immer wieder zurück zur Country-Musik - schließlich habe dazu einst schon seine Mutter gebügelt, wie er einmal sagte. Anders als viele seiner Kollegen beschwor der Sänger in seinen Songs aber nicht ausschließlich das konservative Heile-Welt-Image, sondern nahm sich auch heikler Themen wie Rassismus („Reuben James“), Vergewaltigung („Coward Of The County“) oder des Leids der Kriegsveteranen („Ruby Don‘t Take Your Love To Town“) an. „Das ist meine Stärke in der Musik. Ich habe immer nach zwei Arten von Songs gesucht. Balladen, die alles sagen, was Männer sagen und Frauen hören wollen. Und gesellschaftlich wichtige Songs.“