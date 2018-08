Opfer während Prozess attackiert: Drei Jahre Haft!

„Er braucht Hilfe und Hoffnung“

So hat er kurz nach der jüngsten Haftentlassung im Streit auf sie eingetreten - sie erlitt einen Milzriss. Beim Prozess zu dem Vorfall fiel er dann ohne Vorwarnung erneut über sie her, trat ihr mit dem Fuß ins Genick. „Sie ist frei - ich war so eifersüchtig“, sagt er. Und dass es ihm leidtue. „Er braucht Hilfe und Hoffnung“, meint Gradischnig.