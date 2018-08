Auf Floß ausgerutscht: Katharina riss sich Zehe ab

Der Ausflugstag war am Montag schon fast vorbei, als kurz vor 17.30 Uhr der Unfall passierte. Katharina war auf einem Floß, das man mit Muskelkraft an einer Leine übers Wasser ziehen kann. Plötzlich rutschte die Schülerin am nassen Holz aus und geriet mit der linken kleinen Zehe unter eine Metallplatte in der Mitte des Floßes, auf dem ein Holzstock montiert ist. Das Kind blieb mit der Zehe unter der Platte stecken und konnte sich nicht mehr selbst befreien. Ganz offensichtlich war der Fuß des Kindes schwer verletzt worden.