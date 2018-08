Steirer protestierten gegen Sparpläne bei den UKH

Während am Montag an den Standorten der AUVA - in der Steiermark etwa bei den Unfallkrankenhäusern Graz und Kalwang - wochenlang vorbereitete Betriebs- und Protestversammlungen organisiert worden waren, präsentierte Ministerin Beate Hartinger-Klein in Wien quasi das „Rettungsprogramm“ für die hoch respektierten Krankenhäuser und die Institution AUVA (mehr dazu hier). Die Versammlungen gab’s trotzdem.