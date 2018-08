Diese 10 Produkte sorgen für Landhaus-Flair

Rustikale Möbel, verspielte Accessoires und ein Strauß Blumen - so schön ist der Landhausstil. Wer nun an teure Garnituren und opulentes Geschirr denkt, liegt falsch. Denn eine Einrichtung im Vintage-Stil muss nicht viel kosten. Mit diesen Dekostücken wird es auch in einer Stadtwohnung richtig gemütlich.