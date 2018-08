Erster Testlauf ohne Blockabfertigung war positiv

Ein Auffahrunfall bei Kilometer 98 kurz vor der Raststation Lungau sorgte dann dennoch für Stau auf der Tauernautobahn, weil die ASFINAG zur Aufrechterhaltung der Sicherheit in den vorgelagerten Tunnelanlagen eingreifen musste. Um 8.44 Uhr mussten auch noch der Brentenberg- und Ofenauertunnel nach einer Panne gesperrt werden. Später, als der Verkehr wieder rollte, kam es, wie geplant, zu einem hohen Aufkommen vor der Mautstelle im Lungauer St. Michael. Dort leistete man Großes. Über 2700 Fahrzeuge wurden in der Stunde abgefertigt - so viel wie noch niemals zuvor. „Das zeigt, dass die Maßnahme wirkt“, so der Verkehrslandesrat.

Am kommenden Samstag, dem 18. August, geht der Testlauf auf der Tauernautobahn in die zweite Runde. Danach evaluiert die ASFINAG durch einen Gutachter die Ergebnisse. Erst wenn diese vorliegen ist eine abschließende Bewertung möglich. Der Autofahrerclub ÖAMTC würde sich die Maßnahme lieber noch über einen längeren Zeitraum anschauen.