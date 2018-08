„Bei uns sind die Hochhäuser bestens gesichert“

Situation nicht wie in England

Arthur Eisenbeiss, Direktor der Brandverhütungsstelle für OÖ, sagt: „Man kann die Situation in England nicht mit jener bei uns vergleichen. Am Grenfell Tower wurden bei der Sanierung brennbare Fassadenteile montiert. Das wäre in Österreich undenkbar.“ Der Linzer Planungsdirektor Gunter Amesberger dazu: „Alles ist streng geregelt, muss entsprechend genehmigt und überprüft sein.“