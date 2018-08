Brand in Linzer Hochhaus: Fünf verletzte Bewohner

Dramatische Szenen spielten sich am Freitag gegen 5.48 Uhr früh bei einem Brand in einem Hochhaus in der Linzer Kremplstraße ab, dem legendären „Spinatbunker“. Ein Balkon im vierten Obergeschoß stand in Vollbrand, die Flammen drohten auf das darüberliegende Geschoß überzugreifen. Fünf Bewohner wurden verletzt.