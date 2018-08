„Teilweise ist es beinahe wie eine Massenpsychose“

„Krone“: Sie glauben, dass „ihr“ Wolf auch bei uns in Oberösterreich aktiv geworden ist?

Stock: Bei uns in Salzburg hat ein und dasselbe Tier im April und Mai sechsmal zugeschlagen. Laut den DNA-Analysen handelt es sich um einen jungen Wolf aus Westeuropa. Ein solches Exemplar war auch im Mühlviertel und in Weyer aktiv.