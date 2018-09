Der Herbst bringt einen Farbflash für die Füße

Wer sich in den letzten Jahren von Winterschuhen in Naturtönen und Schwarz abgesehen hat, der darf sich freuen. Heuer gibt‘s nämlich einen echten Farbflash für die Füße. Stiefel, Stiefeletten, aber auch schon herbstliche Pumps strahlen heuer in kräftigen Farben um die Wette - allen voran: Lila! Ultra Violet wurde vom Farbinstitut Pantone nämlich zur Farbe des Jahres 2018 gewählt und kommt im Herbst ganz groß raus, auch in Sachen Schuhe.