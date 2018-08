Fiakerpferd „Baby“ genießt seinen freien Tag

Hitze-Rekord in Österreich! Schon in der Früh wurde eine Hitzewarnung für Wien ausgesprochen. Und tatsächlich, die Temperaturen stiegen am Nachmittag in der Innenstadt rasch auf über über 36 Grad. krone.at sprach mit Kutschern, besuchte die Fiaker an ihrem freien Tag und machte den Check: Wird die Hitzefrei-Regelung überhaupt eingehalten?