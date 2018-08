Höhepunkt der Hitzewelle: 38 Grad in Haag!

Hitzepole im Burgenland waren Andau mit 35,5 und Eisenstadt mit 35,2 Grad, teilte die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am späten Nachmittag mit. In Vorarlberg kletterten die Temperaturen am höchsten in Feldkirch, nämlich auf 35 Grad. In Salzburg war es mit 34,6 Grad an der Messstation Freisaal besonders heiß. Die Kärntner schwitzten am meisten in Feistritz ob Bleiburg, wo die Messungen 34,3 Grad ergaben. Wärmste Ortschaft in Tirol war laut ZAMG Innsbruck (Messstelle Universität), jene der Steiermark Deutschlandsberg (33,4 Grad).