Bisher wurde erst 70 Türken Doppelpass aberkannt

Bisher drei Aberkennungen in Wien, eine in Vorarlberg

In einem ersten Fall wurde in Vorarlberg eine Beschwerde einer Frau abgewiesen. Sie hatte trotz ausdrücklicher Aufforderung keine Bestätigung einer türkischen Behörde vorgelegt, ob sie Staatsangehörige ist oder nicht. Auch in Wien gibt es nun die ersten drei Urteile des Landesverwaltungsgerichts. Dieses habe in allen drei Fällen die Aberkennung der österreichischen Staatsbürgerschaft durch die Behörde bestätigt, sagte Werner Sedlak, Leiter der zuständigen MA 35, am Mittwochvormittag. Die Betroffenen hatten zuvor gegen die MA-35-Entscheidung Beschwerde eingelegt, konnten den Verlust der Staatsbürgerschaft aber vor Gericht nicht abwenden.