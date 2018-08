Bub stirbt, weil er Müsli mit Drogen verwechselt

Vater rief statt Rettung eine Bekannte an und drohte ihr mit Waffe

Als sich der Achtjährige nach dem Essen merkwürdig verhielt, seinen Kopf immer wieder auf den Boden schlug und sein eigenes Gesicht zerkratzte, bemerkte der Vater, was geschehen war. Doch anstatt den Notruf zu wählen, rief er eine Bekannte an. Als diese gegen 11 Uhr eintraf und die Polizei rufen wollte, soll ihr der Vater das Handy aus der Hand gerissen und gesagt haben, er gehe nicht mehr ins Gefängnis zurück. Als er ihr schließlich mit einer Waffe drohte, soll die Frau geflüchtet sein.