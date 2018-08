Bilbao-Goalie hinterlegt 80-Millionen-Euro-Ablöse

Der mit einem Wechsel zu Chelsea in Verbindung gebrachte spanische Nationaltorhüter Kepa Arrizabalaga hat die in seinem Vertrag mit Athletic Bilbao festgeschriebene Ablösesumme von 80 Millionen Euro hinterlegt. Das habe die spanische Profiliga am Mittwoch bestätigt, teilte Bilbao auf Twitter mit.