Halbe Schafherde getötet: Wolfrisse ohne Ende

Der Schock in Großpertholz, Bezirk Gmünd, sitzt noch tief, da werden schon die nächsten Risse aus dem benachbarten Bezirk Zwettl gemeldet. Wieder in der Nacht und wieder mehrere Tiere auf einmal. Doch diese Häufung an blutigen Neuigkeiten ist für viele Waldviertler keine Überraschung mehr. Kaum jemand, der nicht einen direkt betroffene Bauern kennt. Langschlag, Stierberg, Angelbach, Bruderndorferwald - die Liste der Vorfälle wird immer länger. An einen einsamen Grenzgänger glaubt allerdings niemand mehr. „Zu viele Tiere haben bereits daran glauben müssen“, ist eine Frau aus der Region von einem neuen Rudel überzeugt. Denn auffallend oft schlagen die Wölfe westlich von Zwettl - und auch im benachbarten Oberösterreich - zu. „Es kann sich also gar nicht um die Raubtierfamilie aus Allentsteig handeln“, sind auch Jäger überzeugt. Sie halten sich in der Diskussion aber zurück, „weil wir sonst wieder als Schießwütige dastehen.“