Der neue „Weg der 26er“

Der „Weg der 26er“ ist im Schwierigkeitsgrad C/D. Das dickere Stahlseil, dass nicht mehr am Fels aufliegt, erleichtert die Begehung. Trotzdem: Samt Zustieg vom Tal ist der Klettersteig eine große Herausforderung. „Dann wird es ein richtig langer Tag!“ Viel besser ist es schon, am Vortag bereits aufzusteigen und in der Wolayerseehütte bei Hüttenwirt Helmut Ortner und seinem Team zu nächtigen, um tags drauf den fordernden neuen „Weg der 26er“ in Angriff zu nehmen.