0:1! Austria geht beim WAC nach Regenchaos baden

Treffen sollten dann schließlich die Kärntner. Sollbauer stieg nach dem ersten WAC-Eckball - getreten von WAC-Rückkehrer und Ex-Austrianer Michael Liendl - am höchsten und köpfelte den Ball via Innenstange ein. Klein und Igor machten dabei eine mehr als unglückliche Figur. Danach wirkte die Austria gebrochen, der WAC war dem zweiten Tor näher. Die beste Chance vergab Orgill in der Schlussphase, als er mit einem unwiderstehlichen Antritt an Igor vorbeizog, den Ball aus spitzem Winkel aber nicht mehr aufs Tor brachte (89.).