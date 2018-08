Extremsportler fährt 119 km/h auf Bobbycar

Bobbycar fing Feuer

Der erste Versuch, den alten Weltrekord von 109 Stundenkilometern zu schlagen, ging am Sonntag im deutschen Groß-Gerau in Hessen noch gehörig in die Hose. Das Fahrzeug fing Feuer und der Versuch musste abgebrochen werden. „Ich habe da das Schlimmste befürchtet“, erklärt Auer der deutschen Bild.