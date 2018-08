Unwetter verursachte rund 12 Millionen € Schaden

„Die gute Nachricht vorweg: Es sind keine Personen zu Schaden gekommen und auch keine Wohngebäude zerstört worden. Unglaubliches Glück hatten Wanderer, die kurz zuvor im betroffenen Gebiet unterwegs waren. Zum Teil erheblich sind die durch Überflutungen in Kellern und Wohnräumen verursachten Sachschäden sowie Verschmutzungen an Hausfassaden und Beschädigungen von Brückenanlagen“, berichtet Platter. Noch höher seien die Schäden an Betriebsanlagen im Gewerbepark Schnann, die durch das rückgestaute Wasser der Rosanna teilweise bis zu zwei Meter unter Wasser gesetzt wurden. „Allein bei den Betrieben müssen wir mit einer Schadenssumme von mindestens vier Millionen Euro rechnen. Besonders schwer erwischt hat es dabei die Metzgerei Wetter Wild Österreich. Nicht mit eingerechnet sind die Schäden an Privathäusern, die Instandsetzung von Straßen und Wegen und der beschädigten vier Brücken sowie die Kosten für den Abtransport des Murenmaterials. Ohne noch die Höhe der Schäden an der Bahnstrecke zu kennen, müssen wir von zehn bis zwölf Millionen Euro Schadenssumme ausgehen", zieht der Landeshauptmann eine erste vorsichtige Bilanz.