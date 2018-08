Rettung mit Hubschrauber kann 1500 Euro kosten

Bei einer Wanderung am Hochschwab kam am Donnerstag ein 82-Jähriger zu Sturz und verletzte sich. Er wurde gegen 22.30 Uhr gefunden und mit dem ÖAMTC-Hubschrauber C 2 zum Krankenhaus geflogen. Für den Fall, dass der Linzer keine Zusatzversicherung hat (die Sozialversicherung zahlt nichts), muss er tief in die Tasche greifen. Eine Flugminute kostet inklusive Arzt und Sanitäter 92 Euro. Im konkreten Fall stand der Helikopter 72 Minuten im Einsatz, macht 6624 Euro - viel Geld.