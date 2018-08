Forscher testen den Autopilot im Fahr-Simulator

Wenn der Computer das Lenkrad übernimmt: Ingenieure basteln eifrig am selbstfahrenden Auto - keine Zukunftsmusik, sondern es gibt bereits erste Modelle, die in Salzburg schon getestet wurden (siehe Selbstfahrender Bus rollt bald durch Koppl). Was heißt das aber für den Lenker? Salzburger Forscher starteten eine Studie im Simulator, um das Fahrverhalten mit Autopilot zu testen. Probanden werden gesucht.