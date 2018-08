Einschlag zweier Meteoriten auf dem Mond gefilmt

Aufgezeichnet haben Wissenschaftler um Jose Maria Madiedo, der an der Universität im spanischen Huelva und an der Royal Astronomical Society tätig ist, die Einschläge am 17. und 18. Juli mithilfe dreier Teleskope, die Teil eines Programms namens Moon Impacts Detection and Analysis System (kurz: MIDAS) sind, das die Oberfläche des Mondes überwacht.