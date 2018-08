40 Bewohner aus Feuerinferno in Bad Ischl gerettet

Dramatische Szenen bei zwei Wohnhausbränden: In Weibern erlitt ein Bewohner (58) schwere Verbrennungen und bei einem Feuer in einem Mehrparteienhaus in Bad Ischl konnte die Feuerwehr die um Hilfe schreienden Mieter über Leitern und mittels Fluchtmasken in Sicherheit bringen.