„Gmundner Keramik auf einer Ebene mit Swarovski“

„Ich investiere lieber in Firmen, die in Österreich sind und die man angreifen kann. Ich bin nicht gerne Passagier“ - so beschreibt sich Markus Friesacher, der seit Mittwoch der neue Eigentümer der Gmundner Keramik ist. Der 43-Jährige hat den Betrieb samt 130-köpfiger Belegschaft am Traunsee und den Shops in Wien, Salzburg und Gmunden von Maximilian Graf von Moy gekauft.