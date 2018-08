Markus Friesacher kauft sich Gmundner Keramik

5000 Stück Keramik werden täglich in der Manufaktur in Gmunden produziert. Seit heute hat die Gmundner Keramik einen neuen Besitzer: Markus Friesacher! Der Salzburger übernimmt das Unternehmen von Maximilian Graf von Moy samt der 130 Mitarbeitern und der beiden Geschäfte in Salzburg und Wien.