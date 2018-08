Die Schattenseiten des Super-Hitze-Sommers

Wer Zeit hat, entflieht der derzeitigen Sommerhitze an kühle Gestade. Doch dort lauern Gefahren. Bisher mussten in Oberösterreich vier Kinder und mehrere Jugendliche vor dem Ertrinken gerettet werden - wie zuletzt in Pichl bei Wels und in Mondsee. Zwei Schwimmer kamen beim Baden in Seen ums Leben. Unachtsamkeit und Überschätzung sorgen für Schattenseiten im Super-Sommer.