„Ein Wahnsinn für mich!“ Das sagt Thiem zur Pleite

Thiem spielt nun am Donnerstag an der Seite von Dennis Novak, der am Mittwoch ebenfalls im Einzel ausgeschieden ist, das Doppel-Viertelfinale. Schon kommende Woche geht es in die Hartplatz-Saison mit den ATP-Masters-1000-Turnieren in Toronto und Cincinnati, ehe es zum letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres nach New York geht.