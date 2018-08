Nach Postings: Türkei-Verbot für Österreicher

Schubhaft statt Strand: Horrorurlaub für Tiroler

Nicht nur „Regime-Kritiker“ müssen in der Türkei in Schubhaft. Auch ein Urlauber aus Tirol wurde in Istanbul für 27 Stunden eingesperrt. Sein „Vergehen“: Er reiste mit Notpass ein, weil sein richtiger Pass keine sechs Monate mehr gültig war. „Ich wollte in Bodrum mit meiner Familie Strandurlaub machen und landete in Haft“, so Harald F.