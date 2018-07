Türkische Schubhaft statt Strandurlaub für Tiroler

Gültig bis 20. Juli 2018, steht im Reisepass von Harald Fahrner. Der Daka-Mitarbeiter aus Schwaz dachte nichts Böses, als er mit Frau, Sohn, dessen Freundin und Enkel am 29. Juni zum Flughafen nach München fuhr, um für eine Woche via Istanbul nach Bodrum zu fliegen. Das Flughafenpersonal in München warnte ihn aber, dass der Pass noch sechs Monate gültig sein müsse und es bei der Türkei-Einreise Probleme geben könnte. Kurzfristige Lösung: ein Notpass von der BH Schwaz musste her. Schweren Herzens düste Fahrner zurück nach Tirol, um tatsächlich in wenigen Stunden einen Notpass in Händen zu halten.