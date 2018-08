Lärm von Fernheizwerk sorgte für Ärger

Rund 500 Meter wohnen Ilse W. und Erwin F. aus Niederösterreich von einem Fernheizwerk, das von einem privaten Betreiber geführt wird, entfernt. Seit der Inbetriebnahme im Jahr 2007 komme es, so die Leser, immer wieder zu unangenehmen Lärmbelästigungen. „Es ist ein störendes Geräusch, das an Tinnitus im Ohr erinnert“, schilderte Frau W. der Ombudsfrau. Nachdem sich mehrere Anrainer beschwert hatten, seien vom Land Niederösterreich zwar Lärmschutzmessungen durchgeführt und die Schallquelle - offenbar eine Kühlanlage - identifiziert worden. In Aussicht gestellte Maßnahmen wie beispielsweise eine Lärmschutzwand seien trotzdem nicht umgesetzt worden. Weil gerade in den letzten Monaten der Lärm wieder unerträglich geworden sei, wandten sich die Leser schließlich Hilfe suchend an die „Krone“: „Es muss endlich einmal eine endgültige Lösung des Problems gefunden werden, es kann nicht sein, dass wir alle immer nur vertröstet werden.“