Pensionist (73) erschöpft vom Traunstein geholt!

Notarztheli rettete Pensionisten

Der Mann wurde in der Folge vom Team des Notarzthubschraubers „Martin 3“ notärztlich versorgt und mittels 30m langem Bergetau gerettet. Im Anschluss wurde er ins Salzkammergut-Klinikum Gmunden geflogen, wo er ambulant behandelt wurde und noch am Abend die Heimreise antrat. Sein 77-jähriger (!) Bergkamerad setzte den Aufstieg fort und verbrachte die Nacht am Traunsteinhaus.