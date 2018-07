Polizeihund in Auto verstorben - Ermittlungen

Wie heiß es in einem Fahrzeug werden kann, zeigte erst kürzlich ein Test des Verkehrsklubs ÖAMTC - und das Ergebnis war erschreckend. Bei einer Außentemperatur von 30 Grad - so wie sie auch derzeit in Österreich herrscht - betrug die Temperatur auf den Sitzflächen eines schwarzen Kombis am frühen Nachmittag unglaubliche 80 Grad. Im Kofferraum wurden im Durchschnitt knapp 52 Grad gemessen.