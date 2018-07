Golf-Sensation! Schwab hat Siegchance in Hamburg

Gewitter-Unterbrechung

Bis zur Gewitterunterbrechung sei es sehr schwer zu spielen gewesen. „Es herrschte starker, böiger Wind. Danach war es besser.“ Auf seine Chance, in den Green Eagle Golf Courses von Hamburg gleich im ersten vollen Profijahr einen großen Titel holen und damit in die Fußstapfen von Bernd Wiesberger, Markus Brier und Martin Wiegele treten zu können, ging der zurückhaltende Rohrmooser nicht ein. „Ich freue mich, morgen wieder mit Patrick Reed im vorletzten Flight spielen zu dürfen“, meinte er lediglich. Los geht es am Sonntag in Niedersachsen für Schwab und Reed um 12.36 Uhr. Neun Minuten später schlagen Dechambeau und McEvoy ab.