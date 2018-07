Hinterzarten: Erneute ÖSV-Schlappe bei Sommer-GP

Der „Trainer-Effekt“ hat sich nach dem Wechsel von Heinz Kuttin zu Andreas Felder zumindest beim Sommer-Grand-Prix der Skispringer für Österreich noch nicht eingestellt. Wie auch schon in Wisla waren Stefan Kraft und Co. meilenweit von einem Podestplatz entfernt, Kraft landete als bester ÖSV-Mann gar nur an 16. Stelle. Der Sieg ging an den Polen Kamil Stoch vor dem Deutschen Karl Geiger.