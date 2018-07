Ethanol nachgefüllt: Frau (59) schwerst verletzt

Es war gegen 22.43 Uhr, als eine 28-jährige Einheimische versuchte, in Thiersee in eine noch brennende Petroleumlampe Ethanol nachzufüllen. Wahrscheinlich gelangte zu viel vom flüssigen Brennstoff in die Flamme, sodass es zu einer explosionsartigen Stichflamme kam. Dabei wurde eine 59-jährige Tirolerin, die unmittelbar neben der Lampe saß, schwerst verletzt. Sie wurde von der explosionsartigen Stichflamme erfasst und erlitt dadurch Verbrennungen dritten Grades an den Handflächen und Handrücken, an den Unterarmen, am Oberkörper sowie auch am Hals. Die Schwerverletzte wurde nach der Erstversorgung in die Klinik Innsbruck eingeliefert.