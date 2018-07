Gasquet und Monfils sagen für Kitzbühel-Turnier ab

Dem Generali Open in Kitzbühel sind am Freitag zwei der namhaftesten Spieler aus dem Teilnehmerfeld abhandengekommen. Die Franzosen Richard Gasquet und Gael Monfils mussten ihre Nennung wegen Verletzungen zurückziehen, der Cut rutschte so auf Weltranglistenplatz 92 hinunter. Durch die Absagen kam der junge Österreicher Jurij Rodionov fix in die Quali, seine Wildcard erbte Landsmann Matthias Haim.