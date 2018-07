Freistadt stellt im Herbst neue Blitzer scharf

Fuß vom Gas ist nie ein Fehler! Doch in Freistadt zahlt sich das in Kürze nicht nur sicherheitstechnisch, sondern auch finanziell aus. Derzeit werden nämlich an fünf Standorten Radarboxen errichtet. Sie sollen pünktlich zum Schulanfang in Betrieb gehen - aber vorerst nur mit einer einmonatigen Probephase.