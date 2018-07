Diese Entendame kümmert sich um 76 Küken!

„Es war überwältigend“, wird Cizek in einem Interview mit der „New York Times“ zitiert. „Ich wusste gar nicht, dass sich eine einzige Ente um so viele Küken kümmern kann.“ Experten sagen, dass das Foto, das unter Vogelschützern geteilt und auf der Website der National Audubon Society - einer amerikanischen Non-Profit-Umweltorganisation - vorgestellt wurde, ein extremes Beispiel für ein in der Natur weit verbreitetes Phänomen ist. Dass eine Ente 20 bis 30 Jungtiere beaufsichtigt, sei nicht ungewöhnlich und schon mehrfach beobachtet worden - mehr als 70 allerdings noch nie.